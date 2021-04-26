Karaman'da akrabalar arasında kanlı kavga: 4 kişi yaralandı

Karaman'da saat 21.50 sıralarında Hamidiye Mahallesi 737 Sokak’ta meydana gelen olayda hurdacılık yapan akraba iki aile arasında bıçaklı, sopalı, tahralı ve balyozların kullanıldığı gergin anlar yaşandı. Kavgaya karışan 17 kişiye ise koronavirüs kısıtlaması ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 107 bin 100 TL para cezası kesildi.