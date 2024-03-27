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Videolar Yaşam Videoları Karaman’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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Giriş: 27.03.2024 08:59
Karaman’da 2 otomobilin üst geçit girişinde kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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