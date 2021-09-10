Karakulak 70 lira başındaki taş 600 lira! Başındaki taşın şifalı olduğuna inanılıyor

Av yasağının sona ermesiyle tezgahlarda yer alan bir balık var. Kilosu 70 liradan satılan Karakulak. Bu balığın baş bölümündeki iki taşın şifalı olduğuna inanılıyor. Ve yoğun ilgi görüyor. Karakulak’ın kafasındaki taşın kilosu ise 600 lira. Ayrıntıları Yasin Anzerli aktardı.

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