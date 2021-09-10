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Karakulak 70 lira başındaki taş 600 lira! Başındaki taşın şifalı olduğuna inanılıyor

A Haber
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Giriş: 10.09.2021 09:40
Av yasağının sona ermesiyle tezgahlarda yer alan bir balık var. Kilosu 70 liradan satılan Karakulak. Bu balığın baş bölümündeki iki taşın şifalı olduğuna inanılıyor. Ve yoğun ilgi görüyor. Karakulak’ın kafasındaki taşın kilosu ise 600 lira. Ayrıntıları Yasin Anzerli aktardı.
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