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Karaköy'deki vapur kazası kamerada

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Giriş: 03.07.2022 11:52
Son dakika haberi... Kadıköy - Karaköy seferini yapan vapurun iskeleye çarptığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Vapur kazasında 7 kişi yaralanmıştı. Görüntülerde iskeleye yavaşça yanaşan vapurun kaza anı ve çarpmanın etkisiyle geriye savrulduğu anlar yer aldı.
Son dakika: Karaköyde vapur iskeleye çarptı! 3 kişi yaralı SON DAKİKA: KARAKÖY'DE VAPUR İSKELEYE ÇARPTI! 3 KİŞİ YARALI

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