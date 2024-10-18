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Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 13:48
Karadeniz'in yüksek kesimleri kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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