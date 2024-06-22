Karadeniz’in kültürel mirası: Horon

Rize sadece doğal güzellikleriyle değil aynı zamanda zengin kültürel mirasıyla da dikkat çeken bir şehir. Rize'ye özgü horon ise bölge halkı için önemli bir eğlence kültürü. Ekibimiz horon kültürünü sizler için araştırdı. A Haber ekibinden Selman Kutlu'nun özel haberini Ali Maşalacı görüntüledi.

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