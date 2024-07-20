Karadeniz’in incisi Anzer Yaylası

"Şehre Yakın" bu hafta doğanın kalbindeki yaşamı kayıt altına aldı. Karadenizin incisi, yeşil ve mavinin binbir tonunu bünyesinde barındıran, Anzer Yaylası'na misafir oldu. Ekibimiz birbirinden farklı güzellikleri sizler için görüntüledi.