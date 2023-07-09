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Karadeniz'i sağanak vurdu! 10 il için turuncu kodlu uyarı

A Haber
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Giriş: 09.07.2023 09:20
Meteorolojiden Karadeniz bölgesi için şiddetli yağış uyarısı gelmişti. Bir çok ilde etkisini gösteren yağış taşkınlara neden oldu. Samsun'da bir kadın sele kapılıp kayboldu. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu Rize'den aktardı.
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