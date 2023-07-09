Karadeniz'i sağanak vurdu! 10 il için turuncu kodlu uyarı

Meteorolojiden Karadeniz bölgesi için şiddetli yağış uyarısı gelmişti. Bir çok ilde etkisini gösteren yağış taşkınlara neden oldu. Samsun'da bir kadın sele kapılıp kayboldu. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu Rize'den aktardı.

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