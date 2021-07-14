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Karadeniz'de tehlike: Rip akıntısı! Nelere dikkat edilmeli

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2021 09:06
Tatil sezonun başlamasıyla boğulma vakaları da arttı. Uzmanlar da özellikle Karadeniz'deki rip akıntısı'na karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Peki rip akıntısına karşı ne yapmak lazım?

Yaz mevsimiyle birlikte deniz sezonu açıldı. Uzmanlar, rip akıntısına karşı uyardı. Hırçın dalgalarıyla bilinen Karadeniz'de görülen rip ya da diğer adıyla çeken akıntı, iyi yüzücüler için bile tehlike oluşturuyor...

Karadeniz'de boğulma vakaları artarken rip akıntısının hakim olduğu bölgede can kurtaran ekipleri tatbikatlarını sahil kesimlerinden sürdürüyor.

Ahaber mikrofonuna konuşan vatandaş rip akıntısından korunmak için ne yaptıklarını şu ifadelerle anlattı:

''Emniyet şeridini geçmemeye çalışıyoruz. Kıyıda yüzüyoruz, zaten Karadeniz'in suyuna pek güven olmaz herkes bunu bilir.''

PEKİ RİP AKINTISINA KARŞI NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Can kurtaran rip akıntısına kapılma durumunda ne yapılması gerektiğini ''Suyun üstünde durmaya çalışacağız, herhangi bir hareket yapmadan saya veya sola yüzmeye çalışacağız.'' ifadeleriyle anlattı.

Vatandaşlar akıntıya kapılmamak için emniyet şeridini geçemeden enine yüzdüklerini belirtti.

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