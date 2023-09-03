03 Eylül 2023, Pazar
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Karadeniz'de sel felaketi! 4 kişi alt geçitten yüzerek kurtuldu
Giresun'da etkili sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla dolarken, araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı. Samsun'da suyla dolan alt geçitte otomobilde mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu.