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Karadeniz'de sel felaketi! 4 kişi alt geçitten yüzerek kurtuldu

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Giriş: 03.09.2023 10:33
Giresun'da etkili sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla dolarken, araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı. Samsun'da suyla dolan alt geçitte otomobilde mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu.
4 kişi alt geçitten yüzerek kurtuldu
4 kişi alt geçitten yüzerek kurtuldu
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