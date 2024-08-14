Karadeniz'de sahil yolu 'fındık yolu' oldu! Trabzon’da 24 saat fındık nöbeti

Karadeniz Bölgesi’nde fındık hasadı sürürken bazı üreticiler ise ürünlerini toplayıp kurutma işlemine geçti. Ayrıntıları Trabzon’dan A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı. İşte o görüntüler ve detaylar…

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