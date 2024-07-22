Karadeniz'de rip akıntısına dikkat! Çeken akıntı nedir? Hangi önlemler alınmalı?

Kavurucu sıcakta serinlemek isteyenler denizlere akın ediyor, ancak bu dönemde boğulma vakaları da arttı. Özellikle karadeniz rip akıntısı büyük tehlike oluşturuyor.

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