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Karadeniz’de rip akın akıntısı tehlikesi! Rip akıntısına karşı ne yapmalı?

A Haber
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Giriş: 13.07.2023 11:19
En çok Karadeniz kıyılarında görülen Rip akıntısı tehlikesi son on yılda 304 can aldı. Peki Rip akıntısına karşı ne yapılmalı? İşte tüm merak edilenler…
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