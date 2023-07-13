Karadeniz’de rip akın akıntısı tehlikesi! Rip akıntısına karşı ne yapmalı?

En çok Karadeniz kıyılarında görülen Rip akıntısı tehlikesi son on yılda 304 can aldı. Peki Rip akıntısına karşı ne yapılmalı? İşte tüm merak edilenler…

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