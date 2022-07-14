14 Temmuz 2022, Perşembe
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Karadeniz’de "ölüm yamaçlarına" önlem! Dağcılar harekete geçti
Karadeniz Bölgesi'nde, yoğun yağış sonrası can ve mal kayıplarına yol açan heyelanlı yamaçlar, endüstriyel dağcılar tarafından çelik ağla örülerek, kaya tehdidinden arındırılıyor. Riskli yamaçlara "teraslama" önerisinde bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "Bu olay ilk değil, son da olmayacak. Dolayısıyla aşırı yağışlar sonucunda kara yollarında bu tür felaketlerin yaşanması kaçınılmazdır. Kafesleme, küçük akmaları önleyebilir ama büyük çapta kitle hareketi bekliyorsanız o yerde muhakkak suretle yamacın eğimini tıraşlayarak düşürmeniz, riskli yamacı da teraslamanız gerekir. Bu sayede kitle hareketlerini önleyebiliriz" dedi.