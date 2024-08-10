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Karadeniz’de nektarin hasadı! Üretici rekolteden memnun mu?

Karadeniz’de nektarin hasadı! Üretici rekolteden memnun mu?

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.08.2024 10:28
Türkiye'nin çay ve fındık deposu olarak bilenen Karadeniz'de nektarin hasadı yapılıyor. Ayrıntıları Samsun'da bulunan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan canlı yayında anlattı.
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Karadeniz’de nektarin hasadı!
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