Karadeniz'de kokarca böceği istilası! Kokarcaya karşı nasıl mücadele ediliyor?
Karadeniz’de kokarca böceği istilası! Kokarcaya karşı nasıl mücadele ediliyor?

Karadeniz'de kokarca böceği istilası! Kokarcaya karşı nasıl mücadele ediliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 15:35
Karadeniz'de üreticilerin başının belası haline gelen kokarca istilası yaşanıyor. Kokarca istilasına karşı biyosidal uygulama yapılıyor. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
