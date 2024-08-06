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Karadeniz’de karavan turizmi yaygınlaşıyor! 79 şehir ve 43 ülke

Karadeniz’de karavan turizmi yaygınlaşıyor! 79 şehir ve 43 ülke

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Giriş: 06.08.2024 16:22
Karadeniz'de karavan turizmi yaygınlaşıyor. Karavan kamplarda hayat nasıl geçiyor? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan karavan park tesis müdürü Erdal Yavuz anlattı.
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