Karadeniz’de ısınma ile hangi riskler kapıda?

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklıkları otuz dereceye ulaştı. Serin suyu ile bilinen Karadeniz'de deniz suyunun ısınmasının hangi riskleri beraberinde getirebilir? A Haber muhabiri Sefer Ayçe uzmanına sordu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN