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Karadeniz'de hamsi bolluğu! Hava soğudu Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.12.2023 14:50
Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor. Fiyatlar ne kadar? A Haber muhabiri Selman Kutlu Trabzon'dan detayları aktardı.İşte haberin detayları...
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