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Karadeniz'de çığın düştüğü bölgelerde çalışma yapılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 12:47
Artvin’in Şavşat ilçesinde çığ düşmesi sonucu operatör hayatını kaybetti. Kar altında kalan iş makinesi ve araç kurtarılmaya çalışılıyor. Ekipler kar altında kalan iş makinesi ve aracı kurtarmaya çalışıyor. Ayrıntıları Artvin'de bulunan A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
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