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Karadeniz’de çifte tehlike

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 15:55
Denizdeki ekolojik dengeyi bozan balon balığı ve mavi yengeçler Karadeniz'de görüldü. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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