Karadeniz’de 3. sürgün çay toplanıyor! Ne kadar rekolte bekleniyor?

Karadeniz'de çayda 3. sürgün hasat yapılıyor. Horon eşliğinde yapılan hasatta keyifli anlar yaşanıyor. Peki ne kadar rekolte bekleniyor? A Haber muhabiri Selman Kutlu detayları aktardı.

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