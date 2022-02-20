20 Şubat 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Karadeniz yolunda dev projeler
Yapılan her yol, köprü ve tünel yeni ticari koridorların kapısını aralıyor. Ekonomik gelişmeye paralel olarak artan yatırımlarla, yakıttan ve zamandan da tasarruf sağlanıyor. Karadeniz'de son 20 yılda yol haritası nasıl gelişti? Uzakları yakın eden dev projeler, günlük hayatı nasıl kolaylaştırıyor? Ayrıntılar dosya haberimizde...