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Karadeniz yolunda dev projeler

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Giriş: 20.02.2022 11:56
Yapılan her yol, köprü ve tünel yeni ticari koridorların kapısını aralıyor. Ekonomik gelişmeye paralel olarak artan yatırımlarla, yakıttan ve zamandan da tasarruf sağlanıyor. Karadeniz'de son 20 yılda yol haritası nasıl gelişti? Uzakları yakın eden dev projeler, günlük hayatı nasıl kolaylaştırıyor? Ayrıntılar dosya haberimizde...
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Karadeniz yolunda dev projeler
Karadeniz yolunda dev projeler
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