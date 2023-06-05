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Karadeniz şiddetli sağanak! Kastamonu Samsun ve Amasya selle boğuşuyor!

A Haber
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Giriş: 05.06.2023 13:04
Son dakika haberleri… Kastamonu Samsun ve Amasya'da şiddetli sağanak sonrası sel oldu. Bölgelerden acı haber geldi. 2 kişi hayatına kaybederken 1 kişi aranıyor. Meteoroloji Kastamonu ve bölgesi için kırmızı kodlu uyarı yaptı. İnebolu ilçesinde kriz masası oluşturuldu. Alt katlarda oturanlar tahliye edildi. Dere sularının yükselmesiyle tüm ekipler alarma geçti. Ayrıntılar Kastamonu'dan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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