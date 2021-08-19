Karadeniz-Akdeniz yolu son durum 2021 | Sultan 2. Abdülhamid'in rüya projesi hayata geçiyor

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen ve 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen ve 'asrın projesi' olarak adlandırılan yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabının neredeyse tamamı bitirilirken, yolun geçtiği güzergahta ikamet eden vatandaşlar proje sayesinde bölgenin marka değerinin arttığını belirtti.