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Karadeniz-Akdeniz yolu son durum 2021 | Sultan 2. Abdülhamid'in rüya projesi hayata geçiyor

İHA
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Giriş: 19.08.2021 12:23
Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen ve 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen ve 'asrın projesi' olarak adlandırılan yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabının neredeyse tamamı bitirilirken, yolun geçtiği güzergahta ikamet eden vatandaşlar proje sayesinde bölgenin marka değerinin arttığını belirtti.
Sultan 2. Abdülhamid’in rüya projesi hayata geçiyor
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