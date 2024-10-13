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Karadağlı Moda Tasarımcısı Bayramiç'te çoban oldu

Karadağlı Moda Tasarımcısı Bayramiç'te çoban oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 12:42
İstanbul'da moda tasarımcılığı yapan Karadağ asıllı Jasmina Šutkovic (46) metropol hayatından sıkılınca, Kazdağlarının kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesinin Yiğitler köyünde 100'e yakın küçükbaş hayvan ile hayvancılık yapmaya başladı. İstanbul'da moda tasarımcılığı yapan Karadağ asıllı Jasmina Šutkovic metropol hayatından sıkılınca, 8 yıl önce Kazdağlarının kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesinin Yiğitler köyüne yerleşti.
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