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Karadağ: “Köy yollarındaki ulaşım konforunu artırıyoruz”

Karadağ: “Köy yollarındaki ulaşım konforunu artırıyoruz”

İHA
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Giriş: 04.08.2024 13:09
Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Otluca köyünde devam eden yol asfaltlama çalışmalarını yerinde denetleyerek, “Sıcak asfalt ile köy yollarını konforlu hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.
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