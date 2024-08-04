04 Ağustos 2024, Pazar
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Karadağ: “Köy yollarındaki ulaşım konforunu artırıyoruz”
Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Otluca köyünde devam eden yol asfaltlama çalışmalarını yerinde denetleyerek, “Sıcak asfalt ile köy yollarını konforlu hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.