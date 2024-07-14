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Karaburun Sahili'nde bir kadın boğulma tehlikesi geçirdi! Vatandaşlar o anları görüntüledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2024 01:11
Arnavutköy Karaburun Sahili'nde cankurtaranların mesaisinin bitmesinin ardından denize giren bir kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Öte yandan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen o anlarda, kadının denizden çıkarıldığı ve vatandaşlar tarafından ambulansa taşındığı görüldü.
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