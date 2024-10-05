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Karabulut Ailesi’nden

Karabulut Ailesi’nden "poşet" talebi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 20:04
Güncelleme:05.10.2024 20:31
10 yıllık sır perdesinde Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmış ve ceset Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Münevver Karabulut’un ailesi cumhuriyet savcılığından yeni talepte bulundu. Mezardan çıkan poşetin de incelenmesi istendi.
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