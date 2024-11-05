Karabük'te yüksek kesimler beyaza büründü

Karabük'ün yüksek kesimlerinde hava sıcaklıkları 1 dereceye kadar düştü. Karabük-Bartın kara yolu Ahmetusta mevkiinde sıcaklıkların düşmesiyle sabahın ilk saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu. Yer yer kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede ağaçlar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN