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Karabük'te trafiği tehlikeye düşüren şahıslara ceza yağdı

Karabük'te trafiği tehlikeye düşüren şahıslara ceza yağdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 14:48
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ön koltuğuna konulan eşya nedeniyle kapısı açık şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsüne bin 440 lira idari para cezası uygulandı.
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