30 Nisan 2025, Çarşamba
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Karabük'te tarihi içme suyu kanalı bulundu
Karabük’ün Safranbolu ilçesi Yenimahalle’de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Zati Ağar İlkokulu’nun yeniden inşaatına başlandı. İnşaatın temel kazısı sırasında işçiler, tarihi olduğu düşünülen bir yapıya rastladı. Durum, Safranbolu Müze Müdürlüğü’ne bildirildi. Temel kazısı durduruldu. Yapılan incelemede bulunan tarihi yapının 17’nci yüzyıla ait bir içme suyu kanalı olduğu belirlendi. Kanalın, o dönem Safranbolu’nun tarihi konak, han ve hamamlarının su ihtiyacını karşılamak için yapıldığı öğrenildi.