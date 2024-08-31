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Karabük’te sağanak yağış sonrası sel! Araçlar suya gömüldü

Karabük’te sağanak yağış sonrası sel! Araçlar suya gömüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 19:52
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası birçok noktada yağış etkisini gösterdi. Bu illerden biri de Karabük oldu. Sağanak sonrası Karabük'te yollar göle dönerken araçlar suya gömüldü, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Kentteki su baskınları nedeniyle bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Karabük’te sağanak yağış sonrası sel!
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