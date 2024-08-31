Karabük’te sağanak yağış sonrası sel! Araçlar suya gömüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası birçok noktada yağış etkisini gösterdi. Bu illerden biri de Karabük oldu. Sağanak sonrası Karabük'te yollar göle dönerken araçlar suya gömüldü, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Kentteki su baskınları nedeniyle bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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