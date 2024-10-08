08 Ekim 2024, Salı
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Karabük'te safra yolu hastalıklarında ameliyat yerine ilk kez ERCP işlemi uygulandı
Karabük'te iki hastada ilk defa safra kesesi, safra kanalları ve pankreas kanalı gibi sorunları teşhis, tedavi etmek için uygulanan Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP) işlemi gerçekleştirildi.