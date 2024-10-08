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Karabük'te safra yolu hastalıklarında ameliyat yerine ilk kez ERCP işlemi uygulandı

Karabük'te safra yolu hastalıklarında ameliyat yerine ilk kez ERCP işlemi uygulandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 09:28
Karabük'te iki hastada ilk defa safra kesesi, safra kanalları ve pankreas kanalı gibi sorunları teşhis, tedavi etmek için uygulanan Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP) işlemi gerçekleştirildi.
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