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Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymadı! Kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

İHA
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Giriş: 19.06.2024 21:23
Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kaza yapınca yakalanan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 39 bin 504 lira ceza uygulandı.
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