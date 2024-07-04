Karabük'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor | MSB'den söndürme çalışmalarına destek

Son dönemlerde artan yangınlar ile mücadele sürüyor. Çeşitli nedenlerle çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahaleler yapılırken yeşil vatanı korumak için ekipler canla başla mücadele veriyor. Bu kez orman yangını Karabük’ün Ovacık ilçesinde çıktı. Yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken Milli Savunma Bakanlığı söndürme çalışmaları için 2 helikopter desteği verdiğini açıkladı.

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