Karabük’te orman yangını çıktı: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Meyre köyü yakınlarında Eflani ile Kastamonu'nun Daday ilçe karayolu kenarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Bir motosikletin alev alması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın üzerine bölgeye Eflani ve Daday'dan itfaiye v orman işletme arozözleri sevk edildi. Rüzgarında etkili olduğu bölgede alevler hızla büyüdü. Orman İşletme ekiplerin karadan müdahale ettiği yangına Bartın'dan dönen yangın söndürme helikopteri de müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

