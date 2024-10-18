18 Ekim 2024, Cuma
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Karabük'te kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde yeniden başladı. Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisinde yoğunlaşan yağışla doğa beyaz örtüyle kaplanırken kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı. Bazı doğaseverler de arazi araçlarıyla yüksek kesimlere çıkarak karın keyfini yaşadı.