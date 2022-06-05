05 Haziran 2022, Pazar
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Karabük'te hayrete düşüren olay! Kümese girince şaşkına döndü... Bakın yumurtanın içinden ne çıktı
Karabük'te demir çelik işçisi Yücel Yıldız, hobi olarak beslediği tavuklardan birinin yumurtladığı yumurtanın içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı. Yıldız, "Yumurtayı elime aldığımda dışı yumuşacıktı. Eşimi, çocuklarımı ve babamı çağırdım. Görünce şaşırdılar. İlginç bir şey." dedi.