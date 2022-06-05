05 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Karabük'te hayrete düşüren olay! Kümese girince şaşkına döndü... Bakın yumurtanın içinden ne çıktı

Karabük'te hayrete düşüren olay! Kümese girince şaşkına döndü... Bakın yumurtanın içinden ne çıktı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2022 09:49
Karabük'te demir çelik işçisi Yücel Yıldız, hobi olarak beslediği tavuklardan birinin yumurtladığı yumurtanın içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı. Yıldız, "Yumurtayı elime aldığımda dışı yumuşacıktı. Eşimi, çocuklarımı ve babamı çağırdım. Görünce şaşırdılar. İlginç bir şey." dedi.
Yumurtanın içinden çıkan şoke etti YUMURTANIN İÇİNDEN ÇIKAN ŞOKE ETTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karabük’te hayrete düşüren olay! Kümese girince şaşkına döndü... Bakın yumurtanın içinden ne çıktı
Karabük'te hayrete düşüren olay! Kümese girince şaşkına döndü... Bakın yumurtanın içinden ne çıktı
Öldürdüğü kişiyle aynı kaderi yaşadı
Öldürdüğü kişiyle aynı kaderi yaşadı
Hasata hazır! Yüksek rekolte beklentisi
Hasata hazır! Yüksek rekolte beklentisi
Tribün lideri silahlı saldırıda öldü
Tribün lideri silahlı saldırıda öldü
LGS sınavı bugün yapılıyor
LGS sınavı bugün yapılıyor
Çarşı Pazara yaz geldi...
Çarşı Pazara yaz geldi...
Duygular, organlar üzerinde etkili mi?
Duygular, organlar üzerinde etkili mi?
Şile’de korku dolu anlar!
Şile’de korku dolu anlar!
Mutlu evliliğin sırrı ne?
Mutlu evliliğin sırrı ne?
Bu festivalin tadına doyum olmuyor!
Bu festivalin tadına doyum olmuyor!
Paraya para demiyor! Kilosu 15 bin...
Paraya para demiyor! Kilosu 15 bin...
1 kuruştan tam 10 bin lira kazanabilirsiniz!
1 kuruştan tam 10 bin lira kazanabilirsiniz!
Daha Fazla Video Göster