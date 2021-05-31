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Karabük'te dehşet dolu anlar! Bıçaklı saldırdı neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 31.05.2021 15:05
Güncelleme:31.05.2021 15:16
Safranbolu ilçesindeki sigorta işi yapan kadın, hemcinsi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Biber gazı sayesinde kurtulan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı. Yaşadığı olayın ardından açıklamalarda bulunan iş yeri sahibi Nurdan Ç., "Kötü bir olaydı. Kapıdan girer girmez tehdit etmeye başladı. Elinde bıçak olduğunu söyledi. Küçük çocuğu da dikkat çekmek için yanında getirmiş. Elindeki bıçakla yaralayacağını öldüreceğini söyleyerek tehditler savuruyordu.” dedi.
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