Karabük’te buz tutan gölde tehlikeye aldırış etmeden yürüdü

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde buz tutan Sarıçiçek göletinin üzerinde yürüyen iki kafadar, hem video çekti, hem de tehlikeli olduğunu söyleyip vatandaşları uyardı. Safranbolu ilçesinde 1200 rakımlı Sarıçiçek Yaylasında bulunan gölet hava sıcaklıkların sıfırın altında eski 15’lere inmesinin ardından buz tuttu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Macera tutkunu iki arkadaşın çıktığı zirveden buz tutan göletin üzerinde yürüdü. O anları cep telefonları ile kaydeden genç, " Göl 10 santimetre kalınlığında buz tutmuş. Bizde bir delilik yapıp buzun üzerine çıkıp karşıdan karşıya geçelim dedik. Ama siz yine de bizim yaptığımızı yapıp bunu denemeyin. Çünkü çok tehlikeli" dedi.