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Karabük'te bir otelin sipariş verdiği içme sularının içinden çıkanlar şok etti

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 06.07.2024 13:20
Karabük'te faaliyet gösteren Kanyon Vadi isimli bir otel, 35 koli içme suyu siparişi verdi. Ancak teslimatın ardından otel çalışanlarını şaşırtan bir durum yaşandı. İddiaya göre minibarların içerisine konulan şişelerin içerisindeki suda yüzen cisimleri görenler neye uğradıklarını şaşırdı. Otel yöneticisi Dursun Yeniışık, firma ile iletişime geçse de sorunun çözülmemesi üzerine konuyu mahkemeye taşıdı.
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