06 Temmuz 2024, Cumartesi
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Karabük semalarında parlak bir cisim görüldü!
Karabük'te akşam saatlerinde gökyüzünde tanımlanamayan parlak bir cisim görüldü. Büyük merak uyandıran cismin göktaşı olduğu iddia edilirken, gökyüzünde süzülen cisim cep telefonu kameraları ile saniye saniye görüntülendi. Kentin birçok noktasında o anları kaydeden vatandaşların yaşadığı şaşkınlıklar konuşmalarına yansıdı.