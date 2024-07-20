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Karabük merkezli 3 ilde operasyon! 11 şüpheli yakalandı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi...

Karabük merkezli 3 ilde operasyon! 11 şüpheli yakalandı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi...

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2024 12:00
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen “Kuyu-10” operasyonları ile elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da aralarında olduğu 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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