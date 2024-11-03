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Karabet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı

Karabet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 17:23
Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.
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