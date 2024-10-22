Karabağlar Yaylasından göçün işareti ‘Göç Göç Çiçeği’

Dünyanın çıkılan değil inilen tek Yaylası Muğla Karabağlar Yaylasına Nisan-Mayıs aylarında göçen yayla sakinlerinin şehir merkezine göç mevsiminin geldiğini simgeleyen ve halk arasında ‘Göç Göç Çiçeği' olarak bilinen Sarı Çiğdem Karabağlar yaylasının irimlerini (dar sokak) süslüyor.