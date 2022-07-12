12 Temmuz 2022, Salı
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Kara yolundan geçen otomobil sürüye daldı! Hamile koyunun karnındaki kuzu dışarı fırladı
Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın karayolundan geçmeye çalışan sürünün içine daldığı kazada 19 koyun telef olurken, olayda hamile bir koyunun karnından fırlaması ise kazanın dehşetini gözler önüne serdi.