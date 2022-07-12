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Kara yolundan geçen otomobil sürüye daldı! Hamile koyunun karnındaki kuzu dışarı fırladı

DHA
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Giriş: 12.07.2022 11:49
Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın karayolundan geçmeye çalışan sürünün içine daldığı kazada 19 koyun telef olurken, olayda hamile bir koyunun karnından fırlaması ise kazanın dehşetini gözler önüne serdi.
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