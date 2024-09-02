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Kara Sığırın iklime uyum kabiliyeti çok yüksek

Kara Sığırın iklime uyum kabiliyeti çok yüksek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 15:04
Türkiye'nin turizm merkezi Marmaris'te, yerli inek ırkı "Kara Sığır" taşlıca köyünde çiftçinin yüzünü güldürüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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