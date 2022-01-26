Kar’a sevdalı adam yine çıldırdı

Bursa’da 7 yıl önce kardan yaptığı gelinle evlenip, sosyal medyada tıklanma rekorları kıran adam, bu kez de yaşlanan kardan karısına takma diş hediye etti. Gürsu'da 7 yıl önce kardan bir gelin, 2 yıl sona da bikinili kardan kadın görüntüleriyle sosyal medyada izlenme rekorları kıran bir çocuk babası Ertan Kalktık, bu sene de kardan kadının yaşlılığını canlandırdı. Yağan lapa lapa kara aldırış etmeden 3 saatlik çalışmayla kardan kadın yapan Kalktık, üşümesin diye ona babaannesinin kıyafetlerini giydirip yaşlılıkta en iyi hediye olarak düşündüğü takma diş hediye etti.