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Kara para aklamada öğrencilere tuzak! Dolandırıcılar, üniversite öğrencilerinin hesabını kiralıyor

Kara para aklamada öğrencilere tuzak! Dolandırıcılar, üniversite öğrencilerinin hesabını kiralıyor

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 26.07.2024 12:08
Yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen paraları aklamak isteyen dolandırıcılar, üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını kara para akışında kullanıyor. Banka hesaplarını kiraya verenler ise hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Zafer İşeri değerlendirdi.
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