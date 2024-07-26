26 Temmuz 2024, Cuma
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Kara para aklamada öğrencilere tuzak! Dolandırıcılar, üniversite öğrencilerinin hesabını kiralıyor
Yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen paraları aklamak isteyen dolandırıcılar, üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını kara para akışında kullanıyor. Banka hesaplarını kiraya verenler ise hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Zafer İşeri değerlendirdi.